"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
محافظات

بدء ضخ المياه لحي الصداقة الجديد بأسوان

جانب من الجهود
جانب من الجهود
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عامر حلاوة  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان على أنه تم ضخ مياه الشرب بشكل كامل لحى الصداقة الجديد بعد الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد وربط مسافة 950 متر وربط خط المياه الرئيسى بقطر 700 مللى ، والقادم من محطة جبل شيشه والمؤدى لرافع الصداقة بهدف تقوية الضغوط بالشبكة المغذية للقضاء على مشكلات ضعف وإنقطاع المياه وخاصة فى الأدوار العليا .

وتم ذلك عقب تنفيذ الأعمال الفنية بهدف تحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة بالمناطق السكنية الساخنة سواء الواقعة على مرتفعات جبلية ، أو المناطق والشوارع التى تشهد ظاهرة تكرار طفح الصرف الصحى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث تم تنفيذ الأعمال بإشراف ميدانى من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ .

وأشار إلى أنه تم قطع المياه عن منطقة الصداقة الجديدة بالكامل ، وذلك إعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء حيث إتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف أى معاناة عن المواطنين أثناء فترة إنقطاعها من خلال إرسال فناطيس وسيارات المياه النقية لتوزيعها على المواطنين قبل فترة الإنقطاع .

إحلال وتجديد

وكشف عامر حلاوة بأنه فى سياق آخر من أجل الحد من ظاهرة طفح الصرف الصحى فى بعض المواقع والشوارع  بمدينة أسوان ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى ومحطة سعد زغلول مما سيترتب عليه قطع المياه عن بعض المناطق بالمدينة إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى الخميس .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

