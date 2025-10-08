مشاركة متميزة لمصر في دورة إعداد مدربي الأنشطة الحركية في أبوظبي

شاركت مصر بوفد متميز في الدورة التدريبية القارية لإعداد مدربي برنامج الأنشطة الحركية (MATP) وملتقى العائلات الصحي للأولمبياد الخاص ، الذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبو ظبي والأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري ، بمشاركة مشاركين من برامج الأولمبياد الخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر الفعاليات ممثلي الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحضر الدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات والدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب ونها جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة والأنشطة الحركية بالأولمبياد الخاص ونادين أبوجبل منسق الاتصال والشراكات في الأولمبياد الخاص ، كما حضر الفعاليات الدكتورة إليني روسيديس عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي والمستشار الفني العالمي لبرنامج الأنشطة الحركية وسعادة محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي بالإنابة للأكاديمية الأولمبية الوطنية – اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية ونولاندا فان ويل فان هار، رئيسة الشؤون العامة في نستله للعلوم الصحية وسعادة عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم – هيئة زايد لأصحاب الهمم والدكتورة نيام مورتان مدير أول برنامج الأنشطة الحركية بالأولمبياد الخاص الدولي.

وضم الوفد المصري كلا من محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص المصري، والبطل العالمي السباح عمرو حسن أسطورة السباحة في الأولمبياد الخاص المصري والدولي والدكتورة ضحي حامد ممثل أسر اللاعبين شديدي الإعاقة في منتدي صحة الأسر الإقليمي، واللذين قدما نموذجا مميزا في المشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات مع ممثلي البرامج الأخرى بالمنطقة.

وفي هذا السياق صرح الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري “بأننا نفخر بمشاركة أبطالنا ومدربينا في هذا الملتقى القاري الذي يعكس التزامنا الدائم بتطوير برامج الأنشطة الحركية للاعبين من شديدي الإعاقات، مشيراً إلى أن مصر دائما حاضرة بقوة في كل المحافل الإقليمية والدولية، ونعمل على بناء قدرات كوادرنا الفنية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للاعبين وأسرهم.

وأكد "محمود" أن هذه المشاركة تؤكد ريادة برنامج الاولمبياد الخاص المصري في دمج الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة في الأنشطة الرياضية ودعمهم لتحقيق أقصى امكاناتهم، لافتا إلى أن البرنامج المصري هو أول من أطلق تجربة إقامة مسابقات رسمية لفئة شديدي الإعاقات ضمن برنامج الأنشطة الحركية (MATP)، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق على مستوى المنطقة والعالم.

وخلال أيام الملتقى شارك ممثلو مصر بفعالية في مختلف الجلسات النظرية والعملية، والتي تضمنت ورش تدريبية مكثفة حول تطبيق برنامج الأنشطة الحركية (MATP)، واستعراض بطاقات التدريب الجديدة وطرق تنفيذ البرنامج بصورة عملية وفعالة مع اللاعبين من شديدي الإعاقات ، كما شهدت الفعاليات تقديم عروض عملية في رياضة السباحة ضمن برنامج MATP، إلى جانب جلسات مخصصة حول الإسعافات الأولية، ودعم الصحة النفسية، وأفضل الممارسات في مجال التدريب والتخطيط والتنفيذ.

كما شارك الوفد المصري في فعاليات عرض الأنشطة الحركية التجريبي والبرنامج الصحي لرياضي الاولمبياد الخاص ، الذي شهد مشاركة واسعة من اللاعبين وأسرهم والمدربين من مختلف الدول، حيث تم تبادل الخبرات والرؤى حول تعزيز الممارسات الصحية والرياضية للاعبين من ذوي الإعاقات الشديدة.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم الوفود المشاركة، حيث أشاد المنظمون بالمستوى المتميز للوفد المصري الذي قدم نموذجا يحتذى به في التدريب والمشاركة الفعالة ، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الأولمبياد الخاص المصري المستمرة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في البرنامج، بما يواكب التوجه العالمي نحو الدمج الشامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات من ممارسة الرياضة كوسيلة للتنمية والصحة والسعادة.