دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مشاركة متميزة لمصر في دورة إعداد مدربي الأنشطة الحركية في أبوظبي

الأولمبياد
الأولمبياد
منار نور

شاركت مصر بوفد متميز في الدورة التدريبية القارية لإعداد مدربي برنامج الأنشطة الحركية (MATP) وملتقى العائلات الصحي للأولمبياد الخاص ، الذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبو ظبي والأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري ، بمشاركة مشاركين من برامج الأولمبياد الخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر الفعاليات ممثلي الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحضر الدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات والدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب ونها جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة والأنشطة الحركية بالأولمبياد الخاص ونادين أبوجبل منسق الاتصال والشراكات في الأولمبياد الخاص ، كما حضر الفعاليات الدكتورة إليني روسيديس عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي والمستشار الفني العالمي لبرنامج الأنشطة الحركية وسعادة محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي بالإنابة للأكاديمية الأولمبية الوطنية – اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية ونولاندا فان ويل فان هار، رئيسة الشؤون العامة في نستله للعلوم الصحية وسعادة عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم – هيئة زايد لأصحاب الهمم والدكتورة نيام مورتان مدير أول برنامج الأنشطة الحركية بالأولمبياد الخاص الدولي.
وضم الوفد المصري كلا من محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص المصري، والبطل العالمي السباح عمرو حسن أسطورة السباحة في الأولمبياد الخاص المصري والدولي والدكتورة ضحي حامد ممثل أسر اللاعبين شديدي الإعاقة في منتدي صحة الأسر الإقليمي، واللذين قدما نموذجا مميزا في المشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات مع ممثلي البرامج الأخرى بالمنطقة.

وفي هذا السياق صرح الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري “بأننا نفخر بمشاركة أبطالنا ومدربينا في هذا الملتقى القاري الذي يعكس التزامنا الدائم بتطوير برامج الأنشطة الحركية للاعبين من شديدي الإعاقات، مشيراً إلى أن مصر دائما حاضرة بقوة في كل المحافل الإقليمية والدولية، ونعمل على بناء قدرات كوادرنا الفنية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للاعبين وأسرهم.

وأكد "محمود" أن هذه المشاركة تؤكد ريادة برنامج الاولمبياد الخاص المصري في دمج الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة في الأنشطة الرياضية ودعمهم لتحقيق أقصى امكاناتهم، لافتا إلى أن البرنامج المصري هو أول من أطلق تجربة إقامة مسابقات رسمية لفئة شديدي الإعاقات ضمن برنامج الأنشطة الحركية (MATP)، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق على مستوى المنطقة والعالم.
وخلال أيام الملتقى شارك ممثلو مصر بفعالية في مختلف الجلسات النظرية والعملية، والتي تضمنت ورش تدريبية مكثفة حول تطبيق برنامج الأنشطة الحركية  (MATP)، واستعراض بطاقات التدريب الجديدة وطرق تنفيذ البرنامج بصورة عملية وفعالة مع اللاعبين من شديدي الإعاقات ، كما شهدت الفعاليات تقديم عروض عملية في رياضة السباحة ضمن برنامج  MATP، إلى جانب جلسات مخصصة حول الإسعافات الأولية، ودعم الصحة النفسية، وأفضل الممارسات في مجال التدريب والتخطيط والتنفيذ.

كما شارك الوفد المصري في فعاليات عرض الأنشطة الحركية التجريبي والبرنامج الصحي لرياضي الاولمبياد الخاص ، الذي شهد مشاركة واسعة من اللاعبين وأسرهم والمدربين من مختلف الدول، حيث تم تبادل الخبرات والرؤى حول تعزيز الممارسات الصحية والرياضية للاعبين من ذوي الإعاقات الشديدة.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم الوفود المشاركة، حيث أشاد المنظمون بالمستوى المتميز للوفد المصري الذي قدم نموذجا يحتذى به في التدريب والمشاركة الفعالة ، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الأولمبياد الخاص المصري المستمرة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في البرنامج، بما يواكب التوجه العالمي نحو الدمج الشامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات من ممارسة الرياضة كوسيلة للتنمية والصحة والسعادة.

الأولمبياد الدورة التدريبية القارية الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية تنضم رسمياً إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية التابع لمنظمة الصحة العالمية

الدكتورة منال عوض

وزيرة البيئة تتوجه إلى مدينة أبوظبي للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

المتحف المصري الكبير

سياحة الأقصر: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث التاريخي الأكبر في العالم

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

