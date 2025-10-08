كاب فيردي على أعتاب الوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.. خالد طلعت يكشف

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن وجود منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي )علي اعتاب الوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه على حساب منتخبي الكاميرون وليبيا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"في مفاجأة مدوية .. منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) على أعتاب الوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه على حساب منتخبي الكاميرون وليبيا".

وأضاف :"كاب فيردي حول تأخره أمام ليبيا في طرابلس 1-3 حتى الدقيقة 75 الى تعادل 3-3".

وختم :"كاب فيردي يتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن الكاميرون ، ويتبقى لكاب فيردي مباراة سهلة على ملعبها أمام منتخب اسواتيني متذيل المجموعة ، وفوز كاب فيردي بأي نتيجة يضمن له الوصول لكأس العالم مباشرة لأول مرة".