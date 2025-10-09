كاتب صحفي: مؤشرات لقاءات شرم الشيخ بشأن غزة إيجابية

علق الكاتب الصحفي محمود بسيوني، على رسائل وتصريحات الرئيس السيسي اليوم عن لقاءات شرم الشيخ ومستقبل الحرب على غزة .

وقال محمود بسيوني في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" مؤشرات لقاءات شرم الشيخ بشان غزة إيجابية ".

وتابع محمود بسيوني :" ترامب لديه إصرار على إنهاء حرب قطاع غزة وهناك دعم امريكي لوقف الحرب في غزة ".



ولفت محمود بسيوني :" الرئيس السيسي دعا اليوم ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة حال التوصل إليه وطالب الرئيس السيسي ترامب بالاستمرار في مسار وقف إطلاق النار في غزة ".

وتابع محمود بسيوني :" شرم الشيخ شهدت على مدار عقود كثيرة مبادرات سلام خاصة بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية ".