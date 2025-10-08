أمين مسعود يترشح لانتخابات النواب 2025 عن حزب مستقبل وطن

تقدم النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب بأوراق ترشحه رسمياً لعضوية مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، حاصلاً على الرمز رقم (1) - رمز القلم، عن حزب مستقبل وطن.

وجاء الترشح برسالة وجهها لأهله في الدائرة، جدد فيها الالتزام الذي بدأه منذ دخوله العمل العام.

انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، ومطروح.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، وجنوب سيناء.