قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
رئيس السلام.. الصفحة الرسمية للبيت الأبيض تحتفي بـ ترامب بعد اتفاق غزة
فوكس نيوز: انسحاب إسرائيلي تدريجي بعد تسليم الرهائن الأحياء
رشوان توفيق يقاضي نصابين انتحلوا شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي|خاص
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي انخفاضا بقيمة 18 قرشا مقارنة بسعر مطلع الأسبوع، فيما سجل الدرهم الإماراتي دون الـ 13 جنيها 

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل  تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس9-10-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 154.78 جنيه.

سعر البيع: 155.86جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 12.62 جنيه.

سعر البيع: 12.69 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 12.92 جنيها.

سعر البيع: 12.96 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 124.72 جنيه

سعر البيع : 126.28 جنيه

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 12.05 جنيه.

سعر البيع: 13.06 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 66.51 جنيه.

سعر البيع: 67.22 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 122 جنيه.

سعر البيع: 123.66 جنيه.

العرض والطلب 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الجنيه المصري أسعار العملات العربية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اللواء حاتم زين العابدين

رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

شهب التنينيات

سماء مصر على موعد مع ظاهرة فلكية خلال ساعات.. ما هي ذروة شهب التنينيات؟

كأس العالم 2026

منتخبات عربية تقترب من حسم التأهل لكأس العالم.. اعرف موقف مصر

بالصور

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد