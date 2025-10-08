مستشار بمركز الأهرام للدراسات: وساطة مصر في ملف غزة تحظى بتقدير جميع الأطراف

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تظل الوسيط الأكثر صلة بالصراع، ووساطتها لها وزن ومعنى خاص، فهي وساطة تحظى بتقدير جميع الأطراف، ولها تاريخ طويل في دعم جهود السلام بالمنطقة



وقال "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"،، أن ما يجري الآن يمثل أول فرصة حقيقية لوضع حل جذري للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن كانت كل المحاولات السابقة تحقق مكاسب تكتيكية مؤقتة للأطراف دون الوصول إلى تسوية دائمة.



وأضاف أن هذه التطورات تعكس المكانة الإقليمية الراسخة لمصر كـ"دولة مركزية لها احترامها"، مؤكدًا أن الصعوبات والتحديات لا تقلل من أهمية الدور المصري أو من قدرته على المساهمة الفاعلة في القضايا الإقليمية والدولية.



وأشار في ختام تصريحاته إلى أن التدخل الأمريكي يشكل عنصرًا مهمًا في سير المفاوضات الجارية، مشددًا على أهمية الدور العربي، مصر ومعها دول عربية رئيسية أخرى حتى وإن لم تشارك بشكل مباشر تظل أطرافًا فاعلة في دعم مسار السلام واستقراره في المنطقة.