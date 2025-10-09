بيتتقد الاتحاد بلاش.. خالد بيومي ينتقد المسئولين عن الرياضة بسبب تواجدهم في المغرب

انتقد خالد بيومي، المحلل الرياضي المسؤولين عن الرياضة المصرية بسبب تواجدهم في المغرب لحضور مباراة منتخب مصر وجيبوتي، في تصفيات كأس العالم 2026.



تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

‏وكتب خالد بيومي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «أود أن أعبر عن رغبتي في تبني وجهة نظر مختلفة، ولكنني شعرت بالاستياء من ظهور جميع المسؤولين، من الوزير إلى رئيس الاتحاد، بعد انتهاء مباراة جيبوتي وفي المغرب».

‏

وأضاف: «أمرهم يثير التساؤلات حقًا! في المقابل، كان منتخب مصر للشباب في تشيلي، وأكاد أجزم أنه لم يحظَ بالاهتمام الإعلامي أو دعم المسؤولين، على الرغم من أن هذه البطولة تمثل كأس العالم، وتمثل بلدنا ومستقبل مصر. يبدو أنهم كانوا يتوقعون نتيجة معينة، بالإضافة إلى عدم وجود اللقطة».