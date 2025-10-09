لأول مرة في تاريخه.. مؤشر ناسداك المركب يغلق فوق 23000 نقطة

مؤشر S&P500 يسجل إغلاقاً قياسياً جديداً

انخفاض الطلب على قروض المنازل بنسبة 4.7% الأسبوع الماضي

سهم Gold Fields يقفز لأعلى مستوياته على الإطلاق



حقق مؤشرا S&P500 وناسداك مستويات إغلاق تاريخية جديدة في جلسة الأربعاء بدعم من أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبيل انطلاق موسم أرباح الربع الثالث الأسبوع المقبل.

كما تابع المستثمرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) في سبتمبر، بحثًا عن أدلة على نوايا البنك المركزي بشأن خفض معدلات الفائدة.

وأظهر المحضر انقساماً في آراء اللجنة، حيث يشعر صانعو السياسات بالقلق إزاء تزايد مخاطر سوق العمل، لكنهم ما زالوا حذرين من التضخم.

ودخل إغلاق الحكومة الأميركية يومه الثامن، ويبدو أن الجمود في الكونغرس يشير إلى أن المشاركين في السوق سيفتقرون إلى مؤشرات اقتصادية رسمية للمستقبل القريب، مما يترك الأسواق دون أي دعم يُذكر حتى انطلاق موسم الأرباح الأسبوع المقبل.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية

أغلق مؤشر الداو جونز علة استقرار عند مستويات 46601 نقطة في يوم الأربعاء بعد جلستين من الخسائر.

في حين ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.6% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً فوق مستويات 6750 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% ليغلق فوق مستويات 23000 نقطة لأول مرة في تاريخه.

حققت أسهم الرقائق الإلكترونية أداءً متفوقًا بشكل واضح، بينما تأخرت أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية وشركات بناء المنازل.

وأظهر تقرير صادر عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري انخفاض الطلب على قروض المنازل بنسبة 4.7% الأسبوع الماضي على الرغم من تخفيف معدلات الفائدة.

أسهم شركات تعدين الذهب

حققت أسهم شركات تعدين الذهب مكاسب قوية في جلسة الأربعاء مع ارتفاع سهم Gold Fields بنحو 4% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفاع سهم Newmont بنسبة 2% ليظل بالقرب من مستوياته القياسية.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن حطم الذهب مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه مدفوعاً بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة.