الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جيش الاحتلال: بدأنا استعدادات تنفيذ الاتفاق وانتقال إلى خطوط انتشار جديدة

منار عبد العظيم

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية  أنه بدأ بالفعل في تنفيذ استعداداته الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وذلك بناءً على توجيهات المستوى السياسي وتقييم الوضع الأمني.

استعدادات لتنفيذ الاتفاق: الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته بدأت التحضيرات الميدانية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم، بما في ذلك انتشار القوات في مناطق جديدة لتأمين تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

الانتشار في الميدان:

 في خطوة لتعزيز جاهزيته، يواصل الجيش الإسرائيلي الانتشار في الميدان استعداداً لأي تطورات عملياتية قد تطرأ في الأيام القادمة.

تحضيرات للانتقال إلى خطوط جديدة

ويجري الجيش تحضيرات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة في إطار استراتيجيات الدفاع الجديدة، لتتناسب مع الوضع الأمني الحالي.

الاستعداد للتطورات المحتملة

الجيش الإسرائيلي أكد أنه يظل على أهبة الاستعداد لأي تطورات عملياتية قد تحدث، مشيراً إلى أن الاستعدادات هذه تأتي في إطار تحسين الجاهزية للمواقف المختلفة التي قد تطرأ.

الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة قطاع غزة

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

