جيش الاحتلال: بدأنا استعدادات تنفيذ الاتفاق وانتقال إلى خطوط انتشار جديدة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية أنه بدأ بالفعل في تنفيذ استعداداته الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وذلك بناءً على توجيهات المستوى السياسي وتقييم الوضع الأمني.

استعدادات لتنفيذ الاتفاق: الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته بدأت التحضيرات الميدانية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم، بما في ذلك انتشار القوات في مناطق جديدة لتأمين تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

الانتشار في الميدان:

في خطوة لتعزيز جاهزيته، يواصل الجيش الإسرائيلي الانتشار في الميدان استعداداً لأي تطورات عملياتية قد تطرأ في الأيام القادمة.

تحضيرات للانتقال إلى خطوط جديدة:

ويجري الجيش تحضيرات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة في إطار استراتيجيات الدفاع الجديدة، لتتناسب مع الوضع الأمني الحالي.

الاستعداد للتطورات المحتملة:

الجيش الإسرائيلي أكد أنه يظل على أهبة الاستعداد لأي تطورات عملياتية قد تحدث، مشيراً إلى أن الاستعدادات هذه تأتي في إطار تحسين الجاهزية للمواقف المختلفة التي قد تطرأ.