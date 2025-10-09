قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"

القسم الخارجي

رحبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بالاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، معتبرة إياه "تقدمًا مهمًا وذو مغزى" نحو إعادة الأسرى إلى ديارهم، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وفي بيان نشره منتدى عائلات الأسرى عبر منصة "إكس"، قال إن الاتفاق "سيسمح للأحياء من الأسرى بالعودة إلى عائلاتهم، وللمتوفين بالعودة إلى إسرائيل لدفنهم بشكل لائق"، مضيفًا أن "هذه خطوة مهمة وذات مغزى نحو إعادة الجميع إلى الوطن، لكن نضالنا لم ينته بعد ولن ينتهي حتى يعود آخر أسير".

ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب من واشنطن مساء أمس أن إسرائيل وحماس اتفقا على المرحلة الأولى من "خطة ترامب للسلام"، والتي تتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة 40 يومًا، وبدء عملية تبادل إنساني تشمل النساء والأطفال وكبار السن من الطرفين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية مكثفة بإشراف دولي.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تمثل "الاختراق التاريخي الذي انتظرناه طويلاً"، مشيرًا إلى أن فريقه عمل بشكل مباشر مع القاهرة والدوحة لتذليل العقبات والوصول إلى التفاهم النهائي في مباحثات شرم الشيخ، التي شهدت مشاركة مصرية–قطرية–أميركية رفيعة المستوى.

شكر وامتنان لعائلة الرهائن

وأعربت عائلات الأسرى عن امتنانها للرئيس ترامب وفريقه، مشيدة بـ"قيادتهم وتصميمهم" في تحقيق ما وصفوه بـ"الاختراق التاريخي"، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة الفورية على الاتفاق دون تأخير، محذرة من أن "أي تباطؤ قد يكلف الأسرى والجنود الإسرائيليين ثمنا باهظا".

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لا يزال نحو 48 أسير محتجزا في قطاع غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة، بينما لم تعرف مصير الباقين بعد أكثر من 700 يوم على اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

