قرب دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ بوساطة دولية وضمانات أمريكية.. تفاصيل

أفاد كريم حاتم، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.



وأوضح حاتم أن الجلسات الصباحية التي عُقدت اليوم شهدت تطورًا مهمًا تمثل في انضمام وفدين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى مشاورات وفد حماس، ما يعكس تقدماً ملموساً في مسار المفاوضات.

وقال حاتم إن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة حتى اللحظة، حيث يجري العمل على استكمال الترتيبات اللوجستية لتنفيذ الاتفاق، وسط تفاؤل حذر بإمكانية نجاح هذه الجولة من المفاوضات.

https://www.youtube.com/shorts/fqmxrgP8LWw