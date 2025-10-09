قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل منتخب مصر.. شوبير: وسط فرحتنا في ناس تخصص غل وعكننة
طارق أبو العينين: تعاون وثيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لدعم المنتخب المصري
طارق أبو العينين: منتخب مصر يخوض دورة دولية بـ الإمارات في نوفمبر
قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
خدمات صحية وبيطرية في القافلة الشاملة بقرية الزغيرات في مطروح
رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد
تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى
مصطفى مدبولي أمام «الكوميسا»: مصر لا تألوا جهدًا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
احتفالات في شوارع غزة بوقف الحرب وهتافات شكر للرئيس السيسي والجيش المصري
الخارجية التشيكية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الثلاثاء.. أول جلسات لجنة تطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروبات يُنصح بتجنبها على معدة فارغة

مشروبات
مشروبات
ريهام قدري

هناك الكثير من العادات الغذائية غير الصحيحة ومنها المشروبات التي لايجب تناولها على الريق 


القهوة (بدون طعام beforehand)
وفقًا لتقرير من جامعة جورجيا، فإن الكافيين على معدة فارغة قد يزيد من إنتاج حمض المعدة، ما يسبّب حرقة غدد، غثيان، انتفاخ، وسوء الهضم. 


كما يحذّر خبر من موقع NDTV بأن استهلاك القهوة أول شيء في الصباح قد يسبب اضطرابات هرمونية، زيادة التوتر، وتقلبات المزاج. 

المشروبات الغازية (الكربونية)
المشروبات الغازية قد تؤدي إلى انتفاخ وشعور بعدم الراحة لأنها تطلق غازات في المعدة، خاصة حين لا يكون هناك طعام لامتصاصها، بحسب مصادر تتحدث عن أضرار المشروبات الكربونية على معدة فارغة. 
 

عصائر الفاكهة المحلاة أو عالية السكر
بحسب قائمة من NDTV، يُنصح بتجنب عصائر الفاكهة على معدة فارغة لأنها قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم، خصوصًا في الأشخاص المعرضين لمرض السكري. 
كما أن العصائر الحمضية قد تهيّج بطانة المعدة إذا لم يكن هناك طعام قبلها (حسب تحليلات للأغذية التي يُفضل تجنبها على معدة فارغة) 


المصدر www.ndtv.com

المشروبات القهوة قهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مشاركة قوية لمصر للطيران في معرض TTG الدولي بـ ريميني الإيطالية

جانب من الجولة

وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج ويوجه بتعزيز الفرق الطبية ورفع كفاءة المنشأة

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يدفع نحو 3450 طنا من المساعدات العاجلة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 47 إلى غزة

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد