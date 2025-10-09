مشروبات يُنصح بتجنبها على معدة فارغة

هناك الكثير من العادات الغذائية غير الصحيحة ومنها المشروبات التي لايجب تناولها على الريق



القهوة (بدون طعام beforehand)

وفقًا لتقرير من جامعة جورجيا، فإن الكافيين على معدة فارغة قد يزيد من إنتاج حمض المعدة، ما يسبّب حرقة غدد، غثيان، انتفاخ، وسوء الهضم.



كما يحذّر خبر من موقع NDTV بأن استهلاك القهوة أول شيء في الصباح قد يسبب اضطرابات هرمونية، زيادة التوتر، وتقلبات المزاج.



المشروبات الغازية (الكربونية)

المشروبات الغازية قد تؤدي إلى انتفاخ وشعور بعدم الراحة لأنها تطلق غازات في المعدة، خاصة حين لا يكون هناك طعام لامتصاصها، بحسب مصادر تتحدث عن أضرار المشروبات الكربونية على معدة فارغة.



عصائر الفاكهة المحلاة أو عالية السكر

بحسب قائمة من NDTV، يُنصح بتجنب عصائر الفاكهة على معدة فارغة لأنها قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم، خصوصًا في الأشخاص المعرضين لمرض السكري.

كما أن العصائر الحمضية قد تهيّج بطانة المعدة إذا لم يكن هناك طعام قبلها (حسب تحليلات للأغذية التي يُفضل تجنبها على معدة فارغة)



المصدر www.ndtv.com