حملات تفتيشية على المعامل والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة فى مطروح



شنت ادارة شئون البيئة بمدينة مرسي مطروح حملات تفتيشية البيئية المكبرة على المنشآت الطبية والمعامل الخاصة والعيادات الخاصة بنطاق المدينة بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الصحة بمطروح ، للوقوف علي طرق التخلص الآمن من المخلفات والنفايات الطبية الخطرة، ومدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليه بقانون حماية البيئة والقوانين المرتبطة بالصحة العامة.

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة تفتيشية بيئية من ادارة شئون البيئة بمجلس المدينة لتفقد الوضع البيئي للمنشآت الطبية " معامل - مراكز إشاعة - عيادات خاصة" في إطار الحفاظ على الصحة العامة بالمنشآت الحكومية.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن الحملة التفتيشية أسفر عنها رصد بعض المخالفات ، منها « عدم التخلص الآمن وتراكم المخلفات الطبية الخطرة ، وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل النفايات، وعدم وجود سجل للحالة البيئية لأنشطة المنشأة ، علاوة على عدم اتباع سياسة الفصل من المنبع، وتراكم مخلفات صلبة داخل بيئة العمل».

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بالمنشآت الطبية الخاصة والتنبيه على تلك المنشآت بتقنين أوضاعها البيئية ، وتوجيه انذارات لبعض المنشأت ، وقد تلاحظ خلال الحملات التفتيشية التزام بعض المعامل الخاصة بالمعايير والاشتراطات البيئية والقوانين المنصوص عليها ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه اللواء محمد صحصاح لادارة شئون البيئة بمدينة مرسي مطروح استمرار عمل لجان التفتيشية بالمرور علي المزيد من المنشآت الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة ، لتحسين مستوي الخدمة للمترددين علي المنشآت الطبية وللحفاظ علي البيئة العامة وصحة المواطنين وسرعة توفيق أوضاعها البيئية للمنشأت الطبية التي وجهت لها انذارات .