تموين الأقصر يضبط 132 مخالفة داخل المخابز البلدية خلال 5 أيام

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية لضبط المخالفات التموينية وضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك بقيادة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وتحت إشراف جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة مفتشي الإدارات التموينية على مستوى المحافظة.

أسفرت الحملات، التي نُفذت صباحًا ومساءً على مدار خمسة أيام متتالية، عن ضبط 132 مخالفة تموينية متنوعة داخل المخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في جزء من حصص الدقيق المخصصة للمخابز.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات جاءت بهدف متابعة التزام المخابز بتطبيق معايير الجودة في إنتاج الخبز البلدي المدعم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الفرق التفتيشية تعمل على مدار اليوم لرصد أي تجاوزات أو تلاعب في منظومة الخبز.

وشدد “الصافي” على أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بمصلحة المواطن، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخابز المخالفة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأشار إلى أن جهود الرقابة التموينية مستمرة بشكل يومي داخل مختلف مراكز المحافظة لضبط الأداء وتحقيق العدالة في توزيع السلع التموينية والخدمات المدعمة للمواطنين.