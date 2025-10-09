هند الضاوي: مصر نجحت في فرض أجندتها الوطنية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن مصر نجحت في فرض أجندتها الوطنية خلال المفاوضات الجارية، بما يضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الممتدة منذ عامين، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لبّى دعوة الرئيس السيسي سريعًا، وسيصل إلى المنطقة للإعلان عن الاتفاق التاريخي الذي يضع حدًا لإحدى أكثر المآسي الإنسانية قسوة في التاريخ الحديث.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ترامب قرر التواصل بنفسه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لإبلاغهم بقرار الإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة، موضحة أن هذا الموقف يُعد بمثابة ضربة سياسية قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت هند الضاوي، إن "شكراً ترامب" جاءت هنا لأنه انتزع المشهد من نتنياهو، مؤكدة أن الخطوة الأمريكية ستشكّل وصمة عار في تاريخ الأخير وتؤثر على شعبيته داخل إسرائيل، خاصة في ظل تراجع الثقة الشعبية في سياساته، وأضافت أن نتنياهو طالما استخدم مخاوف الإسرائيليين واستثمر قلقهم للبقاء في السلطة، لكن التطورات الأخيرة كشفت حدود قدرته على المناورة السياسية.