صفوت الديب: خطة الخداع الاستراتيجي في 73 لم تحدث في أي حرب

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الفريق عبد المنعم رياض قدم العديد من الأفكار للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن حرب الاستنزاف كانت ملحمة لرفض هزيمة يونيو 67.

وقال الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بعد تدمير المدمرة ايلات اسرائيل طلبت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن إسرائيل لا تملك ميزة الحشد وهي ليست ميزة لها على العكس من العالم العربي.

وتابع الخبير العسكري والإستراتيجي، أن إسرائيل تحاول ان تسوق بأنها تمتلك أقوى تكنولوجيا في العالم، مؤكدا أن خطة الخداع الاستراتيجي في 73 لم تحدث في أي حرب



