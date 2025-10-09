صفوت الديب يوضح كيف واجهت مصر أزمة تفوق سلاح الطيران الإسرائيلي في 73

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قدرات القوات الجوية المصرية والإسرائيلية لم تكن متوازنة، معلقا: “الطائرات الفانتوم تطير نحو 3 ساعات بقدرة تسليحية عالية، عكس طائرات الميج المصرية التي تطير نحو نصف ساعة فقط بقدرات تسليحية أقل، ورغم ذلك نفذ الطيارون المصريون معجزة جوية تاريخية”.

وقال الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الفريق عبد المنعم رياض له فضل كبير في انتصار حرب أكتوبر 1973، مضيفا أنه كان يحمل العديد من الأفكار العسكرية المهمة التي قدمها للجيش المصري قبل وفاته على الخط الأول للجبهة.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي، أن ما حدث في حرب أكتوبر 1973 لا يصدق بسبب الفروقات التسليحية لكلا الجيشين بريا وبحريا وجويا، لكن خطة الخداع الاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي في حرب أكتوبر لم تحدث في التاريخ العسكري.