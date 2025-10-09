قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة .. جدول كامل
محمد أبو العينين: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية والرئيس السيسي بطل يسجل التاريخ دوره
أول تصريح لـ ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين بعد التوصل لاتفاق غزة
رئيس وزراء أستراليا يرحب بخطة السلام بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى الالتزام بتنفيذها
سرقوا كولدير ميه وشدّوا غطا عربية وداروه بيه| مشهد مثير للصوص بسوهاج
ترامب: أوقفت 8 حروب في 8 أشهر.. وبعض الأشخاص لا يستحقون نوبل للسلام
أبو العينين: قالولي البلد مش عاوزة مصانع سيراميك .. وتحملت التكاليف بعد سنتين تأخير
الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية العربية الأولى إلى موعد لاحق
رياضة

في أبوظبي .. تفاصيل مواجهات كأس السوبر المصري

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة أن  العاصمة الإماراتية أبوظبي ستستضيف بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بتنظيم رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والشركة المتحدة للرياضة ، وذلك خلال الفترة من 6 لغاية 9 نوفمبر 2025.


يشارك في السوبر المصري هذا العام أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.


وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025  في إمارة أبوظبي.

مواجهات كأس السوبر المصري

وستشهد مباريات اليوم الأول مواجهة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما يلتقي في اليوم نفسه، الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.


وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، في ليلة احتفالية يتوج على إثرها بطل السوبر المصري 2025، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان في أبوظبي.

الاتحاد المصري لكرة هاني أبو ريدة بطولة كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري

