مفيد شهاب: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة أساسية على طريق السلام الدائم

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "خطوة هامة وأساسية على طريق السلام الدائم"، مشيراً إلى أنه يضع أسساً جديدة لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد حرب إبادة استمرت أكثر من عامين.

أسطوانة التهجير إلى سيناء

وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في تصريحات خاصة لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر قائلاً: "انتهت أسطوانة التهجير إلى سيناء التي روجت لها بعض الدول، وتم إحباط المخططات التي استهدفت أمن مصر واستقرارها"، مؤكداً أن ما تحقق يمثل إنجازاً لكل عربي وفلسطيني ومحبي السلام في العالم.

وأوضح الدكتور مفيد شهاب، أن الاتفاق بمثابة إعلان مبادئ وإطار عام للأسس المتفق عليها، مشيراً إلى أنه في العلاقات الدولية لا توجد قوة تُجبر الدول على التنفيذ، ولكن الإرادة السياسية هي المحرك الحقيقي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن مفاوضات متعلقة بتبادل الأسرى وضمان احترام سيادة الدول في إطار التزاماتها الدولية.