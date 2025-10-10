قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا جديدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

في خطوة جديدة تؤكد التزام وزارة الأوقاف برسالتها في إعمار بيوت الله، تستعد الوزارة اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 لافتتاح 20 مسجدًا جديدًا في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك استكمالًا لخطة الدولة الهادفة إلى تطوير وصيانة المساجد وتهيئتها لتقديم أفضل الخدمات للمصلين.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن من بين المساجد التي سيتم افتتاحها غدًا، تم إحلال وتجديد 8 مساجد بشكل كامل، بينما شملت أعمال الصيانة والتطوير 12 مسجدًا آخر، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو 2025 إلى 222 مسجدًا، بينها 172 مسجدًا جديدًا أو تمت إعادة بنائها وتجديدها، و50 مسجدًا جرى تطويرها وصيانتها.

وأشار البيان إلى أن ما تم تنفيذه منذ يوليو 2014 وحتى الآن من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وفرش للمساجد بلغ 13,711 مسجدًا في مختلف المحافظات، بتكلفة إجمالية قُدرت بنحو 23 مليارًا و864 مليون جنيه، في تأكيد على حجم الجهد المبذول من الدولة لخدمة بيوت الله وتوفير بيئة إيمانية تليق بالمصلين.

وجاءت قائمة المساجد التي سيتم افتتاحها لتغطي عددًا من المحافظات على النحو التالي:
محافظة قنا: إحلال وتجديد مسجد آل راجح بقرية الشقيفي – مركز أبو تشت، وصيانة وتطوير مسجد النور المحمدي بقرية السماينة – مركز نجع حمادي.
محافظة الغربية: إحلال وتجديد مسجد الشرقي بقرية أكوة الحصة – مركز كفر الزيات، ومسجد سيدي يوسف الباقر بقرية خرسيت – مركز طنطا.


محافظة الفيوم: إحلال وتجديد مسجد الريانية – مركز سنورس، ومسجد فرحات خلف البحري بعزبة خلف – مركز سنورس.
محافظة الشرقية: إحلال وتجديد مسجد حبيب المصطفى (أبو ضبعان) بعزبة الشيخ سرحان بقرية أبو شلبي – مركز فاقوس، وصيانة وتطوير مسجد النور بقرية الخطارة – مركز فاقوس.
محافظة الدقهلية: إحلال وتجديد مسجد الحاجة فلة بقرية كفر الحطبة – مركز شربين، وصيانة وتطوير مسجد لمبة واحد بقرية السلام بالمحمودية – مركز دكرنس.
محافظة أسوان: إحلال وتجديد مسجد أبو ابني بنجع أبو ابني بقرية الزنيقة – مركز إدفو، وصيانة وتطوير مسجد السيدة زينب بعزبة دياب بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.
محافظة الأقصر: صيانة وتطوير مسجد التقوى بنجع الجراوات بقرية المدامود – مركز الزينية، ومسجد بلال بن رباح بقرية المدامود – مركز الزينية، ومسجد الحسن والحسين بقرية الرزيقات قبلي – مركز أرمنت.
محافظة أسيوط: صيانة وتطوير مسجد السميع البصير بقرية أبو كريم – مركز ديروط، ومسجد السلطان بقرية العدر – مركز أسيوط.
محافظة القليوبية: صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية القشيش – مركز شبين القناطر، ومسجد العرب بقرية دجوي – مركز بنها.
محافظة المنيا: صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية أبو فليو – مركز المنيا.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات الجديدة تأتي استكمالًا لاستراتيجيتها المستمرة في إعمار بيوت الله ماديًّا وروحيًّا، تحقيقًا لرسالة المسجد في أداء دوره الديني والمجتمعي، وتوفير بيئة إيمانية آمنة ومهيأة لاستقبال المصلين في مختلف أنحاء الجمهورية.

