الأوقاف تبدأ إجراءات تعيين دفعة «إمام الدعاة – الشعراوي».. 273 إمامًا و862 عامل مسجد بينهم ذوو همم

وجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- ببدء إجراءات التعيين لمن اجتازوا المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ (دفعة إمام الدعاة الشيخ الشعراوي) وتربطهم بالوزارة علاقات تعاقدية سارية، وذلك بواقع (٢٧٣) إمامًا وخطيبًا ومدرسًا من بينهم (٣٠) إمامًا من ذوي الهمم، و(٨٦٢) عاملَ مسجد من بينهم (٤٠) عاملَ مسجد من ذوي الهمم.

وذلك بناءً على ورود كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى وزارة الأوقاف أمس الأربعاء، الثامن من أكتوبر ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على التعيين.

وقد جاء ذلك بعد اجتماعات موسعة ومناقشات مستفيضة بين الوزارة والجهات المختصة، عكست اهتمام الأوقاف البالغ بأبنائها وحرصها على تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم؛ ومن المقرر عرض موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لجنة الموارد البشرية بالوزارة الأحد المقبل ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥ لاعتماد الإجراءات اللازمة للبدء في أولى إجراءات التعيين.

وحرصًا من الوزارة على استقرار أوضاع أبناء الدفعة الوظيفية، فقد تمت الموافقة على تجديد التعاقد القائم لحين الانتهاء من إجراءات التعيين، وبذات الضوابط السابقة، وينتهي التعاقد تلقائيًا فور صدور قرارات التعيين دون اشتراط استكماله لعام ثالث.

سائلين الله تعالى أن يوفق أبناء الدفعة المباركة، وأن يجعل عملهم خالصًا لوجهه الكريم، وأن يبارك في جهدهم وعطائهم لخدمة الدعوة والوطن.