محافظات

محافظة الجيزة ترفع كفاءة مدخل المجزر الآلي وتنهي التكدسات المرورية باللبيني

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لإعادة الانضباط المروري ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية، في إطار جهودها لتحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وفي هذا السياق، تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة مدخل شارع المجزر الآلي عند تقاطعه مع طريق اللبيني والتي تضمنت وضع حواجز نيوجيرسي لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، وذلك بالتنسيق الكامل بين حي الهرم وإدارة مرور الجيزة. 


وشملت الأعمال إقامة موقف ثابت لمركبات التوك توك بعيدًا عن نهر الطريق لمنع التكدسات، ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بمسار الطريق، إلى جانب إزالة الفريزة والمخلفات من محيط المنطقة لتحسين المظهر الجمالي ورفع كفاءة طبقة الطريق . 


وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص دوريات ثابتة من حي الهرم لمتابعة مدى الالتزام وضمان عدم عودة أي مظاهر عشوائية مؤكدًا أن المنطقة كانت تشهد في السابق اختناقات مرورية شديدة ومصدر لشكاوي المواطنين .


وشدد المحافظ على أن الجهود الجارية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة بما يحقق السيولة المرورية ويحسن جودة الحياة للمواطنين.


تابع الأعمال ميدانياً طه عبد الصادق رئيس حي الهرم  واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وممثلي شرطة المرافق والإدارة العامة للمرور والأجهزة المعنية .

