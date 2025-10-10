وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا

كشفت وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس، أن غدا السبت سيبدأ انسحاب إسرائيل من غزة وفقا للخطوط المتفق عليها.

وفي السياق ذاته، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، خلال 24 ساعة، ويكتمل انسحاب الجيش الإسرائيلي ويبدأ إطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق، خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، الذي وصل إلى اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الموافقة على الاتفاق، قائلاً: "نحن في خضم تطور حاسم. على مدار العامين الماضيين، ناضلنا لتحقيق أهداف حربنا، وأحد أهم أهدافنا هو إعادة جميع الرهائن - وسنحقق ذلك".

وأضاف: "ما كنا لنحقق ذلك لولا المساعدة الاستثنائية من الرئيس وفريقه. لقد عملوا بلا كلل مع رون (ديرمر) وفريقه. فريقنا. هذه الجهود، إلى جانب شجاعة جنودنا الذين دخلوا غزة، خلقت ضغطًا عسكريًا ودبلوماسيًا مشتركًا أدى إلى عزل حماس. أعتقد أن هذا هو ما أوصلنا إلى هذه النقطة".



