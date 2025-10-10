إشادة صادقة.. تصريحات ويتكوف أمام الرئيس السيسي: "ما حققناه لم يكن ممكناً لولاكم"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس في القاهرة، بمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مفاوضات شرم الشيخ حول السلام في قطاع غزة، وأثارت تصريحاتهما تفاعلا واسعا.

قال الرئيس السيسي، في اللقاء بحسب فيديو بثته الرئاسة، إنه كان متأكدا من الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب الدائرة منذ سنتين في ظل وجود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، معربا عن أمله في البدء الفوري في وقف إطلاق النار.

وأضاف الرئيس السيسي أن "التقدير الكبير هو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي لولا جهده لما تحقق هذا الاتفاق"، موضحا أن إعلانه ضرورة وقف الحرب كان تلك الإشارة التي تلقفها الجميع لتحقيقها في أقرب وقت ممكن.

وشدد على دعم مصر للاتفاق، واستعدادها للتحرك سريعا لتنفيذه في أقرب وقت ممكن، داعيا المبعوثين الأمريكيين إلى إقناع الإسرائيليين بوقف إطلاق النار حتى توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبما يتماشى مع "روح وقف الحرب".

فيما قال المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، إن "الأيام القليلة الماضية كانت من أكثر اللحظات قيمة في حياتي، أن نحظى بفرصة العمل معا للقيام بأشياء عظيمة للعالم"، آملا أن "تسهم في إنقاذ أرواح كثيرة وأن تقود إلى سلام دائم".

وأشاد ويتكوف بفريق العمل المصري خلال المفاوضات، وقال: "أود الإشارة إلى أن لديكم فريقا مذهلا"، مضيفا: "لولا قيادتكم ومهارات فريقكم الفريدة، لما كنا استطعنا تحقيق الكثير. لقد أثبتوا كفاءة استثنائية في اللحظات الحاسمة".

وأكد أن "ما تحقق سيمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة"، لافتا إلى "ضرورة الإقرار بالشراكة التي تمت على أرض الواقع، والتي أتاحت لهذه المفاوضات أن تصل إلى خاتمة ناجحة".

وأكمل حديثه قائلا إن "الجميع كانوا على طاولة واحدة" وأن "هذا كان مثالا رائعا على قدرة العالم على الاتحاد عندما تتوافر الإرادة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل كانت أيضًا على الطاولة، وقدّمت تنازلات. وكان من دواعي الشرف بالنسبة لي أن أشهد كل ذلك".

وأكد أنه وجاريد كوشنر، سيدفعان إسرائيل إلى البدء فورًا في مرحلة تنفيذ الاتفاق، ونوه إلى تطلعهما لضمان تنفيذ خطة السلام التي قدمها ترامب بنجاح، وضمان أنها ستعمل من أجل شعب غزة.

وأكد أن "الرئيس ترامب متحمّس جدا لزيارة مصر"، وأن من المخطط أن يزورها الأسبوع المقبل، مضيفا أنه (ترامب) "رجل مميز ويسعى لتحقيق السلام وتقليل الصراعات وضمان أن يعيش الناس حياة أفضل".

وقال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إن ما حدث "اختراق كبير"، وإن هذا الاتفاق كان بالغ الأهمية لترامب، مشيرا إلى إنهاء فصل مظلم من تاريخ المنطقة، متمثل في الحرب على غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أبديا مرونة كبيرة في المحادثات، وقدما تنازلات ومخاطرات حقيقية من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.

وأجرى الرئيس السيسي، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعاه للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، "باعتباره اتفاقا تاريخيا يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء في الفترة الماضية".

ورحب ترامب بالدعوة، مشيرا إلى سعادته بزيارة مصر خاصة مع كونها دولة يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام الرئيس"ترامب" بدعم ورعاية التنفيذ.

