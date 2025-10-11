لأطفالك.. طريقة عمل الناجتس زي الجاهز

يعد الناجتس من الأكلات المفضلة للعديد من الأطفال، وتحرص الأمهات على تقديم الوصفات الصحية لأطفالها في المنزل.

وإليكم طريقة تحضير الناجتس في المنزل

مقادير الناجتس

نصف كيلو صدور دجاج مفرومة

نصف كيلو بطاطس مسلوقة مبشورة

بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا

قرفة ناعمة

زنجبيل بودر

بيضة

بقسماط

نصف كوب نشا

زيت للقلي

الوجه:

بقسماط

التقديم:

بطاطس محمرة

مايونيز

خبز فينو

طريقة تحضير الناجتس

أخلطي في الكبة الدجاج مع البطاطس والتوابل والبيض والبقسماط والنشا والملح والفلفل

شكلي الخليط ويقلب في البقسماط

يمكن أن يوضع الناجتس في الفريزر ليتماسك

يقلى في الزيت

يقدم مع الخبز والبطاطس والمايونيز