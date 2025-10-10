صحة مطروح تعلن حاجتها للتعاقد مع كوادر طبية.. اعرف التخصص المطلوب

اعلنت مديرية الصحة بمطروح عن حاجتها للتعاقدات بنظام العمل الجزئى ( الإستعانة ) بمقابل مادى مجزى مع الكوادر الطبية من الأطباء واوضحت مديرية الصحة فى بيان لها ان التخصصات المطلوبة أخصائى باطنة أخصائى أطفال أخصائى طب أسرة .وذلك للعمل بمراكز الرعاية الأولية بالمحافظة

واشارت ان شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأن يكون حاصلاً على درجة ماجستير وبما يعادلها خبرة خمس سنوات عمل بعد الماجستير إجتياز المقابلة الشخصية .

المستندات المطلوبة :

بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحاً به الموقف من الجزاءات والسيرة الذاتية .

على ان يتم تقديم نسخة من المستندات المطلوبة بمكتب الدكتور وكيل الوزارة وذلك فى موعد أقصاه 23 اكتوبر الحالى.