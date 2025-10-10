قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
توك شو

مسابقة الطفل الموهوب تدخل دورتها الـ36 لاكتشاف وتنمية مهارات الصغار

الأطفال
الأطفال
البهى عمرو

أكد أحمد عبد العليم، رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل، أن «مسابقة الطفل الموهوب» من أقدم المسابقات المعنية بثقافة الطفل في مصر، مشيرًا إلى أنها تحولت بالفعل إلى مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب، وليست مجرد مبادرة رئاسية عابرة، موضحا أن المسابقة تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة الاكتشاف، وتتم بطرق متعددة تتيح للأطفال ممارسة الفنون المختلفة.

وأوضح عبد العليم، خلال مداخلة  على شاشة قناة اكسترا نيوز، أن بعد اكتشاف الموهبة يتم العمل على تطوير مهارات الطفل من خلال الكورسات والورش اللازمة، وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التنافس في المسابقات وعلى رأسها «مسابقة الطفل الموهوب»، والتي دخلت هذا العام دورتها الـ36، وتقدم جوائز في مجالات متنوعة تشمل الرسم، القصة، الشعر، والمقال.

وأشار رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل إلى أن الهدف ليس فقط الفوز بل الاحتفاء بمشاركة الطفل، مؤكدًا أن وجود الرغبة والثقة لدى الطفل على التقديم يُعد في حد ذاته إنجازًا، مضيفا: «احنا بنحتفي حتى بمشاركة الولد، لمجرد أن عنده رغبة وقدرة وثقة إنه ممكن يفوز».

وأكد «عبد العليم» أن رعاية الطفل لا تتوقف بانتهاء المسابقة، حيث يتم التواصل مع المشاركين بشكل دائم من خلال دعوات للكورسات والورش، وحتى عبر القوافل الثقافية التي تجوب محافظات مصر، قائلا: «لو الطفل مش من القاهرة أو الجيزة، بنوجهه لأقرب مكان ممكن يكون من خلال شركائنا على مستوى وزارة الثقافة أو الوزارات المعنية بالطفل».

الطفل الموهوب مواهب الأطفال المجلس القومي لثقافة الطفل

فورد
اثار
هيونداي
محمد منير
