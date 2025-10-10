مسابقة الطفل الموهوب تدخل دورتها الـ36 لاكتشاف وتنمية مهارات الصغار

أكد أحمد عبد العليم، رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل، أن «مسابقة الطفل الموهوب» من أقدم المسابقات المعنية بثقافة الطفل في مصر، مشيرًا إلى أنها تحولت بالفعل إلى مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب، وليست مجرد مبادرة رئاسية عابرة، موضحا أن المسابقة تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة الاكتشاف، وتتم بطرق متعددة تتيح للأطفال ممارسة الفنون المختلفة.

وأوضح عبد العليم، خلال مداخلة على شاشة قناة اكسترا نيوز، أن بعد اكتشاف الموهبة يتم العمل على تطوير مهارات الطفل من خلال الكورسات والورش اللازمة، وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التنافس في المسابقات وعلى رأسها «مسابقة الطفل الموهوب»، والتي دخلت هذا العام دورتها الـ36، وتقدم جوائز في مجالات متنوعة تشمل الرسم، القصة، الشعر، والمقال.

وأشار رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل إلى أن الهدف ليس فقط الفوز بل الاحتفاء بمشاركة الطفل، مؤكدًا أن وجود الرغبة والثقة لدى الطفل على التقديم يُعد في حد ذاته إنجازًا، مضيفا: «احنا بنحتفي حتى بمشاركة الولد، لمجرد أن عنده رغبة وقدرة وثقة إنه ممكن يفوز».

وأكد «عبد العليم» أن رعاية الطفل لا تتوقف بانتهاء المسابقة، حيث يتم التواصل مع المشاركين بشكل دائم من خلال دعوات للكورسات والورش، وحتى عبر القوافل الثقافية التي تجوب محافظات مصر، قائلا: «لو الطفل مش من القاهرة أو الجيزة، بنوجهه لأقرب مكان ممكن يكون من خلال شركائنا على مستوى وزارة الثقافة أو الوزارات المعنية بالطفل».