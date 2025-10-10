برامج تدريبية في إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة لتأهيل شباب الخريجين

واصل مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة برئاسة الدكتورة دعاء فتحى فضل جهوده المكثفة فى تنفيذ سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية النوعية الهادفة إلى تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.

ويأتى ذلك فى ظل التعليمات المستمرة من اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نحو الإستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع خطط الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) وذلك بمراكز التدريب الفرعية فى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن خطة تدريبية طموحة تستهدف تمكين الشباب من إكتساب المهارات الرقمية والفنية الحديثة التي تؤهلهم للعمل فى مجالات البرمجة والتقنيات الحديثة وريادة الأعمال.

جهود محافظة اسوان

وفى هذا الإطار شهد مركز التدريب بكوم أمبو فعاليات تسليم شهادات إجتياز المنحة التدريبية للشباب المشاركين في برنامج Professional، وذلك بحضور طه حسين رئيس المدينة ، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولى الجهات المعنية، وسط أجواء تعكس نجاح التجربة التدريبية ومردودها الإيجابى على المشاركين.

وأكدت الدكتورة دعاء فتحى فضل أن هذه المبادرات تأتى تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان الرامية إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الحر وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجالات تخصصهم بما يساهم فى دعم الإقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل حقيقية ، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من البرامج النوعية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة فى التدريب والتنمية البشرية.

وأشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود فرع المجلس القومى للمرأة لإستمرار تنظيمه لدورات تدريبية فى ريادة الأعمال، ومواصلة عقد جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ، والتى تهدف إلى تمكين المرأة إقتصادياً ودعم أفراد الأسرة من خلال رفع الوعي المجتمعى وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات اليومية وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة .