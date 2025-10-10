استجابة للشكاوى.. حي الزهور ببورسعيد يكثف حملات النظافة بمحيط مسجد الحمد

كثفت الأجهزة المختصة في حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملات النظافة بمحيط مسجد الحمد، بعد شكاوى من المواطنين بتراكم القمامة أمامه؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى.

جاء ذلك في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراكم القمامة ووجود سيارة متهالكة أمام مسجد الحمد بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وتحركت فرق العمل التابعة للحي، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات المحيطة بالمسجد، وإزالة السيارة المتهالكة التي كانت تتسبب في حجب مدخل المسجد وتشويه المظهر العام، كما تم تطهير وتعقيم المنطقة بالكامل حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



واكدت محافظة بورسعيد حرصها الدائم على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة في مختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ. ح. محب حبشي محافظ الإقليم، بضرورة التواصل الفعال مع الأهالي ومتابعة المشكلات الميدانية أولًا بأول.

وناشدت المحافظة، المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء القمامة أو المخلفات بجوار دور العبادة أو في الأماكن العامة؛ احترامًا لبيوت الله وصورة المدينة الحضارية.