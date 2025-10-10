قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
محافظات

استجابة للشكاوى.. حي الزهور ببورسعيد يكثف حملات النظافة بمحيط مسجد الحمد

محمد الغزاوى

كثفت الأجهزة المختصة في حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملات النظافة بمحيط مسجد الحمد، بعد شكاوى من المواطنين بتراكم القمامة أمامه؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى.

جاء ذلك في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراكم القمامة ووجود سيارة متهالكة أمام مسجد الحمد بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وتحركت فرق العمل التابعة للحي، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات المحيطة بالمسجد، وإزالة السيارة المتهالكة التي كانت تتسبب في حجب مدخل المسجد وتشويه المظهر العام، كما تم تطهير وتعقيم المنطقة بالكامل حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
 

واكدت محافظة بورسعيد حرصها الدائم على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة في مختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ. ح. محب حبشي محافظ الإقليم، بضرورة التواصل الفعال مع الأهالي ومتابعة المشكلات الميدانية أولًا بأول.

وناشدت المحافظة، المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء القمامة أو المخلفات بجوار دور العبادة أو في الأماكن العامة؛ احترامًا لبيوت الله وصورة المدينة الحضارية.

بورسعيد محافظة بورسعيد حي الزهور مسجد الحمد

