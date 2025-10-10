قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد بدر: المصرية للغزل أنشأت شركة للتصدير لإدخال العملة الصعبة للبلاد.. فيديو

محمد شحتة

قال المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب لشركة الغزل والنسيج، إن الشركة تسعى لاستعادة مكانة القطن المصري المعروف بـ«الذهب الأبيض» في الأسواق العالمية، معتمدين على خطة تطوير استراتيجية تشمل تحديث المصانع القديمة وإنشاء مصانع جديدة تتوافق مع متطلبات العصر.

وأوضح بدر خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج أنشأت وحدة متخصصة في التسويق والمبيعات تحت اسم Egyptian Cotton Hub (ECH)، والتي تهدف إلى فتح أسواق جديدة للتصدير وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن إنتاج المصنع الحالي، بما في ذلك مصنع 4 الذي بدأ تشغيله منذ نوفمبر 2023، موجه بالكامل للتصدير، ما يسهم في إدخال عملة صعبة للبلاد.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من التطوير تشمل تشغيل مصانع الغزل والصباغة والنسيج، بهدف إنتاج منتج نهائي بمواصفات عالية وجودة تنافسية تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

واختتم بدر قائلا: احتياجات المصانع من القطن المصري متوفرة بالكامل، بفضل التنسيق المستمر مع شركة مصر لحليج الأقطان، وتحت إشراف وزير قطاع الأعمال، مع متابعة شبه أسبوعية لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة.

مصطفى بكري المهندس أحمد بدر القطن المصري العملة الصعبة الغزل والنسيج

