ملامح خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.. فيديو

أكد المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة تُعد أكبر قلعة صناعية في مصر، وتضم نحو 34 مصنعًا متنوعًا بين الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، بالإضافة إلى مصانع الأزرار والورش الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب نادي غزل المحلة والمستشفى والمناطق السكنية الخاصة بالعاملين.

وأوضح بدر، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة تستعد للاحتفال بمرور مئة عام على إنشائها في عام 2027، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت قرارًا جريئًا واستراتيجيًا بإعادة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة واهتمام كبير من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير شهدت حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم افتتاح مصنع غزل 4 الجديد المقام على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية مرتفعة، إضافة إلى محطة كهرباء بطاقة 60 ميجا فولت أمبير ومصنع تحضيرات النسيج.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل مصانع النسيج والصباغة والبنية التحتية من الغاز والكهرباء والمياه والبخار، مشيرًا إلى أن الانتهاء من المشروع بالكامل مخطط له قبل نهاية العام الجاري.

وتابع بدر أن مصنع غزل 1 الجديد ينتج الغزول الرفيعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طنًا يوميًا، بينما يتم استخدام العوادم الناتج من عملية الغزل في مصانع الـ"أوبن إند" لإنتاج الغزول السميكة المستخدمة في صناعة الملابس والجينز والمفروشات.

