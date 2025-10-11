قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 .. سعر عيار 21 كام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة بدون إضافة المصنعية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم 

عيار 24: سجل سعر البيع 6109 جنيهات، وسعر الشراء 6086 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر البيع 5600 جنيه، وسعر الشراء 5579 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

عيار 21: سجل سعر البيع 5345 جنيهًا، وسعر الشراء 5325 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4581 جنيهًا، وسعر الشراء 4564 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر البيع 3563 جنيهًا، وسعر الشراء 3550 جنيهًا.

عيار 12: سجل سعر البيع 3054 جنيهًا، وسعر الشراء 3043 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم 

أما سعر الأونصة الذهب في السوق المحلية فقد سجل 189,998 جنيهًا للبيع و189,287 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4007.21 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 42,760 جنيهًا للبيع و42,600 جنيه للشراء.

