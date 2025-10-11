الزراعة: استعدادات لانطلاق شحنات الرمان المصري إلى السوق الجنوب أفريقية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 268 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الاسبوع الماضي، في الفترة من 3 وحتى 9 أكتوبر الجاري، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع، عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما افتتح الوزير، فعاليات منتدى الأرز الأفريقي، الذي نظمته مركز الأرز الأفريقي، وتستضيفه مصر، تحت شعار: الاكتفاء الذاتي من الأرز والتعلم المتبادل من تجربة مصر، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة أعضاء المركز، وأكثر من 70 خبيرا دوليا.

والتقى فاروق كلا من محمد عمر باغو، الحاكم التنفيذي لولاية النيجر ؛ وعمر نامادي، الحاكم التنفيذي لولاية جيجاوا، ووفد رفيع المستوى من جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الزراعي.

كما أصدر وزير الزراعة توجيهات مشددة بتكثيف النشاط الإرشادي وتفعيل الرقابة الميدانية على جميع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات، استعدادا للموسم الزراعي الشتوي.

كما بعث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وتلقى وزير الزراعة، تقريرًا مفصلاً من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، حول أبرز الإنجازات والأنشطة التي نفذها المركز على مدار عام كامل في إطار الخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء الحبيبة.

ونشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخريطة الصنفية لمحصول القمح، والتي تتضمن الأصناف التي تجود زراعتها في كل محافظة من محافظات الجمهورية، حسب نوع التربة، والتغيرات المناخية.

كما استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، وفدًا صينيا رفيع المستوى، ضم مدير معهد الحديقة النباتية الصينية وممثلين عن مركز الأبحاث الصيني الأفريقي المشترك، في إطار بروتوكول التعاون بين المركز والأكاديمية الصينية للعلوم، لتعزيز التعاون العلمي.

وتفقد رئيس المركز، محطة بحوث سيوة لتفقد الأنشطة الجارية وأعمال المحطة البحثية والتنموية، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

فيما كشفت الوزارة خلال هذا الاسبوع، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والتي حققت حوالي 7.5 مليون طن، وذلك بزيادة حوالي 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

كما استقبلت الوزارة، وفدًا من خبراء الحجر الزراعي الجنوب أفريقي للوقوف على استعدادات انطلاق شحنات الرمان المصري إلى السوق الجنوب أفريقي.

كما وقعت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول مشترك مع منصة بشاير التابعة لمؤسسة اقتصاد المعرفة، لتعزيز جهود توعية المزارعين والمصدرين والمصنعين بمنظومة التكويد الخاصة بالحجر الزراعي.

وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية المكثفة على مخازن ومحال الاتجار في الأعلاف لضبط المخالفين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز مؤسسي جديد يُضاف إلى سجل التميز البحثي المصري، بتجديد واعتماد دولي لسبعة من معامل معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك بإجمالي 20 اختبارًا معمليًا، طبقاً للمواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017.

وعقد مركز الزراعات التعاقدية سلسلة من الأنشطة والفعاليات المكثفة، لدعم وتشجيع المزارعين وتعزيز الزراعات التعاقدية، وتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

كما نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر سبتمبر الماضي، 13 برنامجا تدريبيا مكثفا استفاد منه أكثر من 400 متدرب من 11 محافظة.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سلطت الضوء على حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما كشفت أيضا عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما كثفت الهيئة جهودها للكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك من خلال حملات موسعة شملت جميع محافظات الجمهورية.

وترأس الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عدداً من لجان المرور والمتابعة الميدانية، التي تم تشكيلها، لتفقد حالة الزراعات وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين في محافظات الصعيد، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا حول التقنيات الحديثة في مجال المكافحة الحيوية وإدارة الآفات.

فيما كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، قد استقبل خلال الربع الثالث من العام الجاري، حوالي 9940 عينة، تم تحليلها، وإصدار الشهادات الخاصة بها.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، وفد المفوضية الأوروبية برئاسة خوسيه بيدرو لتقييم متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي المُراد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

ونفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، حزمة من الأنشطة خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت 17 ورشة عمل و382 ندوة إرشادية وحلقة نقاشية بهدف دعم المزارعين والأسر الريفية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الزراعي.

كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 1049 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لجميع أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفيه والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

بينما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 7 منافذ متحركة محملة بكميات كبيرة من بيض المائدة لبيعه بسعر 145 جنيها للمواطنين، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى افتتاح فعاليات بعثة الاتحاد الأوروبى لإجراء أعمال المراجعة وتقييم النظام الرقابي على متبقيات المبيدات فى بعض المحاصيل الزراعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما استقبل المعمل زيارة تفتيشية من وفد المفوضية الأوروبية، برفقة مسئولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فى إطار زيارة البعثة للتفتيش على الإجراءات الرقابية لصادارات مصر الزراعية للاتحاد الأوروبي.

كما استقبل أيضا وفدا دراسيا أردنيا، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل حوالي 4200 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافا وفيديو باسم “الزراعة في أسبوع”، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم “الزراعة في كل مصر”، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.