مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات ببني سويف يبحث ضوابط منح شهادة أساسيات التحول الرقمي

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وناقش الاجتماع، الذي حضره عامر نصرالدين مدير المركز، ومحمد أبو الفتوح مديرعام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعماد ربيع مدير الشؤون المالية، وهيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام، تقرير الإداء ومتابعة مستجدات الإجراءات الجاري تنفيذها لاعتماد المركز لمنح شهادات برامج أساسيات التحول الرقمي.

وناقش السكرتير العام تقرير الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر2025 ، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي للمركز واستعراض ما تم تنفيذه من الخطة التدريبية عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026،ومتطلبات رفع كفاءة أجهزة الحاسب.

كما تابع خطوات استيفاء اشتراطات ومعايير اعتماد المركز في مجال منح شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي أصدرها المجلس الأعلي للجامعات، حيث تم تنفيذ حزمة من الاشتراطات الخاصة باعتماد المدربين واشتراطات الأمن والسلامة، في حين يجرى حاليا السير في استيفاء باقي الاشتراطات.