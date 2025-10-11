طريقة عمل كروكيت بالجبنة..بمذاق لا يقاوم

كروكيت بالجبنة من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بالمنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كروكيت بالجبنة





مقادير كروكيت بالجبنة

● بطاطس مسلوقة ومهروسة

● بابريكا

● كمون

● ثوم باودر

● بصل باودر

● بقدونس مفروم

● أصابع جبنة شيدر سليمة

● دقيق

● بيض

● لبن

● بقسماط

● ملح

● فلفل

● زيت قلى

للتقديم

● كاتشب

● مايونيز

● مسطردة

طريقة تحضير كروكيت بالجبنة