أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تطلق تطبيق OneDrive الجديد بذكاء اصطناعي متقدم.. شاومي تطلق Xiaomi 17 Ultra بكاميرا خارقة 200 ميجابكسل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كثفت الصين من تطبيق قيودها على واردات الرقائق الإلكترونية الأمريكية، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا Nvidia، في خطوة تعكس تركيز بكين المتزايد على تعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلية، وفقا لما نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تحديثات كبيرة على خدمة التخزين السحابي المدمجة في نظام ويندوز "OneDrive"، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحش التصوير.. شاومي تطلق Xiaomi 17 Ultra بكاميرا خارقة 200 ميجابكسل





بعد أن كشفت شركة شاومي رسميا عن سلسلة Xiaomi 17 في الصين قبل منافسيها بأسابيع، بدأت التسريبات تتحدث عن إصدار جديد أكثر تطورا يحمل اسم Xiaomi 17 Ultra، والذي يتوقع أن يقدم تجربة تصوير احترافية غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية.



جوجل تطلق Gemini Enterprise.. ثورة في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات



أعلنت شركة جوجل Google، عن خطوة جديدة لتعزيز استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال، من خلال إطلاق اشتراكات جديدة تحمل اسم "Gemini"، تتيح للوكلاء أداء مهام وظيفية محددة داخل المؤسسات.

وضع "الطبيب السريري".. ميزة طبية جديدة قيد التطوير في ChatGPT



تواصل شركة OpenAI إطلاق ميزات جديدة بوتيرة غير مسبوقة في تطبيق ChatGPT، من بينها أدوات مدمجة داخل التطبيق، ووضع "الوكيل الذكي"، ومنصة لبناء الوكلاء، وغيرها.

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، أنها ستبدأ في إتاحة الفرصة لبعض المستخدمين الذين تم حظرهم سابقا لإنشاء حسابات جديدة، بل وربما إعادة نشر بعض الفيديوهات التي ساهمت في حظرهم، طالما أنها لم تعد تنتهك قواعد المنصة الحالية.

تستعد شركة موتورولا Motorola، لدخول سباق الهواتف الذكية فائقة النحافة من خلال هاتفها القادم Motorola Edge 70، الذي تم عرضه بشكل مبدئي على الموقع الرسمي للشركة في بولندا.

بعد أشهر من العمل على تحديث أندرويد 16 وواجهة ColorOS 16، بدأت شركة أوبو OPPO، رسميا في المرحلة الأخيرة قبل الإطلاق المستقر، وذلك من خلال إطلاق برنامج البيتا المفتوح Open Beta لعدد من أجهزتها الرائدة، ويعد هذا البرنامج خطوة تمهيدية للإصدار النهائي الذي يتوقع أن يتم خلال وقت قريب.