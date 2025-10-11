أحدث عربي ينضم للقائمة.. من هو عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل؟

حصل الكيميائي الأردني الأمريكي عمر ياغي على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، كأحدث عربي يسجل اسمه في قائمة الحاصلين على الجائزة المرموقة بعدما أظهر تفوقه في مجال العلوم.

ياغي، الذي يعمل في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، تم تكريمه لعمله مع زملائه على تطوير الأطر المعدنية العضوية، التي تُستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل تجميع المياه من الهواء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون.. فمن هو عمر ياغي؟

من هو عمر ياغي؟

وُلِد عمر ياغي في عام 1965 في عمّان، الأردن، لأبوين فلسطينيين. نشأ في عائلة مكونة من سبعة إخوة وشقيقتين، ووالده كان يمتلك محل جزارة.

في سن الخامسة عشرة، أثّر عليه والده للانتقال إلى الولايات المتحدة للدراسة، رغم أن ياغي كان يفضل دراسة الطب في روسيا. لكنه في النهاية جاء إلى الولايات المتحدة حيث أنهى دراسته الثانوية وحصل على تأشيرة للدراسة في مدينة تروي، نيويورك.

بدأ ياغي دراسته الجامعية في كلية هدسون فالي حيث التحق بدورات في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم قبل الانتقال إلى جامعة نيويورك في ألباني، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء عام 1985، ثم التحق بجامعة إلينوي للحصول على الدكتوراه.

مسيرته الأكاديمية

انضم ياغي إلى هيئة التدريس في جامعة ولاية أريزونا عام 1992 ثم انتقل إلى جامعة ميشيغان في 1999، وأخيراً إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. في عام 2012، انتقل إلى جامعة كاليفورنيا في بيركلي حيث تولى إدارة المعمل الجزيئي حتى عام 2013.

أسس ياغي معهد بيركلي العالمي للعلوم الذي يهدف إلى توفير فرص بحثية للباحثين الناشئين حول العالم.

وقد أدرك أهمية الابتكار واستفاد من الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول فعّالة لمواجهة تغير المناخ من خلال مركز أبحاث جديد يُعرف بمعهد "بكار للمواد الرقمية من أجل الكوكب".

الإنجازات والجوائز

يمتلك ياغي سجلاً حافلاً من الجوائز والتكريمات. حصل على جائزة فون هيبل في 2025، وجائزة تانغ للتنمية المستدامة في 2024، بالإضافة إلى جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم في 2015. كذلك، تم انتخابه لعضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم في عام 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ياغي عضوًا في العديد من الأكاديميات العلمية المرموقة على مستوى العالم، مما يعكس مكانته العلمية الرفيعة.

يقول ياغي إنه كان مغرماً بالكيمياء منذ البداية، حيث انخرط في البحث العلمي بمجرد دخوله جامعة ألباني. على الرغم من أنه لم يستمتع دائمًا بالمحاضرات، إلا أنه كان يتعلم الكثير بمفرده في مختبر الكيمياء، مما جعله يشعر بالأمان والفضول لاستكشاف العالم العلمي.

عند تلقيه خبر فوزه بجائزة نوبل، كان في بروكسل حيث تلقى مكالمة هاتفية من لجنة نوبل، ليعبر عن شعوره بالدهشة والفخر.