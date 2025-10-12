قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
برج القوس .. حظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025: تبرع بالخير

حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

حافظ على سلامة علاقتك باتخاذ قرارات حكيمة. في العمل، ستُتاح لك فرصٌ لإثبات جدارتك. تعامل مع ثروتك بذكاء. ستكون بصحة جيدة اليوم أيضًا.

توقعات برج القوس في الحب

احرص على مراعاة مشاعر الحبيب وتقدير مشاعره. يمكنك أيضًا مناقشة مستقبل علاقتك العاطفية على العشاء الليلة. قد تتوقع النساء العازبات عروض زواج. أما من يخططن لتوسيع عائلتهن، فيمكنهن اختيار اليوم المناسب.

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

سيتولى بعض موظفي الحكومة قرارات سياسية حاسمة. ستثير بعض النساء غضب كبار الموظفين، بينما سيكون جدول أعمال من يشغلون المناصب العليا مزدحمًا. استخدم مهارات التواصل لإقناع العملاء. سيسعد رجال الأعمال بحل المشكلات المالية.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

اشرب الماء، وتناول وجبات متوازنة من الفواكه والحبوب، وتجنب الوجبات الخفيفة الدسمة في وقت متأخر من الليل، خذ استراحة قصيرة للتنفس لتصفية ذهنك.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يحصل بعض رجال الأعمال على دعم مالي من زوجاتهم، بينما يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لجمع التبرعات لتوسيع أعمالهم.

برج القوس توقعات برج القوس حظك اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

