اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 12-10-2025

محمد يحيي

ثبت سعر أعلى دولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-10-2025، على مستوى الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار 

وصل آخر تحديث سجله أكبر سعر دولار مقابل الجنيه  نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

أكبر سعر دولار في البنوك 

وبلغ  أعلى سعر دولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الخاصة منها  مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ثبات سعر الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم داخل البنوك العاملة داخل السوق المصرية ويبلغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يستقر

وشهد سعر الدولار ثباتا أمام الجنيه منذ آخر تداول في البنوك منذ الأربعاء الماضي.

إجازة البنوك 

وعطل البنك المركزي المصري العمل داخل البنوك في مصر منذ أمس الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد 1973 بخلاف مواعيد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة و السبت من الاسبوع الجاري.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

آخر تحديث سعر دولار اليوم

سجل آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري مسجلا 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول".
 

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، أبوظبي التجاري".

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قناة السويس، القاهرة، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر دولار 

بلغ اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنكي  مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك “ نكست، التنمية الصناعية،سايب”

البنك المركزي

البنك المركزي وإيرادات السياحة

أعلن البنك المركزي أن إيرادات السياحة في مصر ارتفعت خلال السنة المالية 2024/2025 بنسبة 16.3%، لتسجل نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر 25.9%انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر 25.9%

وأوضح البيان أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة في العام الماضي، بما يعكس الأداء القوي لقطاع السياحة خلال الفترة محل العرض.

وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية كان من أهم العوامل التي ساهمت في تحسن حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2024/2025، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.

سعر الدولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي المصري أقل سعر دولار اليوم

