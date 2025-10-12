مصرع أمين شرطة سابق في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بطهطا.. والشرطة تضبط المتهمين

شهدت قرية عرب بخواج التابعة لمجلس قروي شطورة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية هزّت أركان القرية، بعدما لقي أمين شرطة سابق مصرعه متأثرًا بإصاباته في مشاجرة نشبت بين عدد من الأهالي، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز طهطا إلى موقع البلاغ؛ للسيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات، وبالفحص تبيّن مقتل المدعو “ب. ع”، 42 عامًا، أمين شرطة سابق، مقيم دائرة المركز؛ متأثرًا بإصاباته نتيجة الاعتداء عليه بـ"الشوم" خلال مشاجرة بين الجيران؛ بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد من المتهمين الرئيسيين في الواقعة، وهم “م. ع”، عامل، وشقيقه “ح. ع”، ونجل عمومتهما "ع. ح"، كما تم ضبط المتهم “ش. ح”، أثناء اختبائه بمركز ساقلتة، ووالده المدعو “ح. ح”.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة وملابساتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.