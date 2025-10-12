أنواع الصداع وعلاجها بوصفات بسيطة

يعد الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً التي تصيب الإنسان في مراحل مختلفة من العمر، وتتعدد أسبابه وأنواعه ما بين صداع التوتر، والصداع النصفي، والصداع الناتج عن الجيوب الأنفية أو الإرهاق.

ويشير الأطباء إلى أن التعرف على نوع الصداع يساعد في تحديد العلاج المناسب.



فمثلاً، الصداع الناتج عن التوتر يكون غالباً بسبب الإجهاد النفسي أو الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، ويمكن التخفيف منه بتدليك الرأس واستخدام كمادات دافئة وشرب مشروبات مهدئة مثل النعناع والبابونج.

أما الصداع النصفي فيرتبط غالباً بتغيرات هرمونية أو قلة النوم أو الجوع، ويمكن الحد منه بتجنب الأطعمة المسببة كالشوكولاتة والمشروبات الغازية وتناول القهوة باعتدال.

كما يمكن للراحة في غرفة هادئة وشرب كمية كافية من الماء التى تساعد في تخفيف الألم بشكل طبيعي.