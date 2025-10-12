تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ (11) سفينة وتم تداول (31000) طن بضائع و(858) شاحنة و(37) سيارة.. فضلا عن وصول وسفر 1120 راكبا.

وأضاف المركز - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(548) شاحنة و(27) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (26000) طن بضائع و(310) شاحنات و(10) سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة MAYSA وعلى متنها 1470 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي حيث تم اتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بحجر بيطري .. بينما غادرت السفينة Golden Shark وعلى متنها 18 ألف طن فوسفات متجهة للهند، كما غادرت السفينتان Poseidon Express والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول (3600) طن بضائع و(474) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي (سينا، وآور، وآيلة).