محافظات

تداول 31 سفينة حاويات وبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرته 12 سفينة، فيما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة، منها السفينة (MIEDWIE) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 24 مترا القادمة من استراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ19 ألفا و300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص. 
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و906 أطنان شملت 14 ألفا و504 أطنان يوريا و3533 طن أسمنت معبأ و3171 طن ذرة و100 طن علف بنجر و1700 طن جبس معبأ و6898 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65 ألفا و71 طنا شملت 10 آلاف و64 طن قمح و27 ألفا و810 أطنان ذرة و1300 طن خردة و2505 أطنان حمص و14 ألفا و992 طن حديد و8400 طن بضائع متنوعة.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 1078 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3060 حاوية مكافئة.
وأفاد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 74 ألفا و241 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 17 ألفا و128 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2418 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4369 حركة.

