المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في الشابو بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سائقا، بالسجن المشدد6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس 6 أشهر وتغريمه 500 جنيه لحيازته لسلاح أبيض بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

اتجار سائق في المواد المخدرة

تعود وقائع القضية رقم 2660 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد إسلام إبراهيم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام " علم الدين . م . ع " 45 عاما، سائق ، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي متخذا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه.

محاولة الهرب من أعلى المنزل

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد إسلام إبراهيم و النقيب فتحي طوسون مفتشا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مسكن المتهم وفور وصول القوة شعر بهم المتهم وحاول الهرب من على سلم خشبي من أعلى سطح العقار المقيم فيه حاملا في كتفه حقيبة

فرضت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كردونا امنيا وتمكنت من ضبط المتهم وبفض الحقيبة التي كان يحملها عثر بداخلها على 3 أكياس بداخلها مادة الشابو المخدر كما عثر على سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي 200 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة مادة الشابو المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدر والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.