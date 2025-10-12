قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
محافظات

المشدد 10 سنوات لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لحيازته سلاحا نارية وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

الاتجار في المواد المخدرة


تعود وقائع القضية رقم 5134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول خالد قناوي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد قيام " محمد . ح . ن " 29 عاما، عامل ، مقيم منطقة المنشية الجديدة بالوليدية دائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي ومتخذا من نفسه ومسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة كما يحوز سلاحا ناريا بدون ترخيص.


بتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول خالد قناوي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، قوة من أفراد القسم السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنطقة المنشية وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وبداخله طلق ناري ، كما عثر بحوزته على 3 قطع مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش و وتذكرة بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 90 جنيها.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بالاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري بهدف الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة .

