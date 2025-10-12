المشدد 10 سنوات لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لحيازته سلاحا نارية وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

الاتجار في المواد المخدرة



تعود وقائع القضية رقم 5134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول خالد قناوي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد قيام " محمد . ح . ن " 29 عاما، عامل ، مقيم منطقة المنشية الجديدة بالوليدية دائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي ومتخذا من نفسه ومسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة كما يحوز سلاحا ناريا بدون ترخيص.



بتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول خالد قناوي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، قوة من أفراد القسم السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنطقة المنشية وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وبداخله طلق ناري ، كما عثر بحوزته على 3 قطع مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش و وتذكرة بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 90 جنيها.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بالاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري بهدف الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة .