اتق شر من احسنت إليه.. أحمد شوبير يثير الجدل برسالة غامضة

وجه الإعلامي أحمد شوبير ، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير :”دايما اوعى تنسي الحكمه الخالده .. اتق شر من احسنت اليه”.



وكان قد وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة إلى أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، بسبب ظهوره الإعلامي عقب خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة، المقامة حاليًا في تشيلي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، الأحد، إنه تابع ردود الأفعال على تصريحات نبيه في ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق، مشيرًا إلى أن التوقيت لم يكن مناسبًا على الإطلاق.