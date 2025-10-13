قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل كباب اسكندر .. أحلى من المطاعم

طريقة عمل كباب اسكندر
طريقة عمل كباب اسكندر

كباب اسكندر من الأكلات المعروفة في المطاعم ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد، طريقة عمل كباب اسكندر في البيت.

مقادير كباب اسكندر 


● لحمة شرائح

● سمنة

● زبدة

● ملح

● فلفل أسود

● كمون

● بيكنج صودا

● عصير طماطم

● ثوم

● خبز تركي

● زبادي للتقديم

طريقة تحضير كباب اسكندر


تقطع شرائح اللحمة وتتبل مع الملح والفلفل والتوابل والبيكنج بودر والزبادي

تشوح قطع اللحمة في السمنة في إناء على النار حتى النضج

يشوح الثوم فى السمنة في إناء على النار

يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل ويقلب كل الخليط ويترك على النار يتسبك

يقطع الخبز ويوضع في طبق التقديم

يضاف صوص الطماطم وقطع اللحمة والزبادي والزبدة السايحة، ثم يُقدَّم. 

