الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025

برج الحوت
برج الحوت

يحتفل مواليد برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، وهو من الأبراج القادرة على تجاوز الماضي والمضي قدمًا نحو المستقبل بإيجابية وشغف.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025

تفتح أمامك تحديات جديدة في العمل تُساعدك على اكتساب خبرات وتولي مسؤوليات أكبر. تعامل مع أمورك العاطفية بحذر وهدوء. وضعك المالي يبدو جيدًا اليوم، بينما قد تعاني من بعض المتاعب الصحية البسيطة التي قد تؤثر مؤقتًا على روتينك اليومي.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

تحلَّ بالصبر عند الاستماع لشريكك، فذلك يعزز التفاهم بينكما. بعض العلاقات قد تتطور رسميًا إلى زواج بمباركة العائلة. أما العازبات فقد يتلقين اليوم عرض ارتباط أثناء العمل أو الدراسة أو في مناسبة اجتماعية. تذكّر أن منح شريكك مساحة شخصية اليوم سيقوي العلاقة أكثر.

توقعات برج الحوت صحياً

المشي في الهواء الطلق حتى لمسافات قصيرة يساعدك على تحسين المزاج والهضم. حاول تقليل استخدام الهاتف أو الشاشات قبل النوم، ومارس تمارين التنفس لبضع دقائق لتهدئة ذهنك. نوم كافٍ ومريح سيكون مفتاحك لاستعادة النشاط وتحسين حالتك النفسية.

توقعات برج الحوت المهني

قد تتطلب بعض المواقف منك دبلوماسية عالية أثناء التعامل مع العملاء الصعِبين. يوم مميز للعاملين في مجالات التعليم، والنباتات، والتسويق، والرسوم المتحركة. بينما قد يواجه رجال الأعمال بعض العقبات المتعلقة بالشراكات أو الأمور الضريبية.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

ابتعد عن مصادر التوتر وركّز على ما هو ضروري وملحّ. روح التعاون ستمنحك نتائج أفضل اليوم، لذا كن منفتحًا على العمل الجماعي. أما إذا كنت تنتظر تطورًا في مشروع أو فرصة، فقد تسير الأمور ببطء لكنها تسير بثبات، وستجني ثمار جهودك قريبًا.

