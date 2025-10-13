قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حفل تخرج دفعتين جديدتين من إكليريكية الكرسي الأورشليمي

حفل تخرج من إكليريكية الكرسي الأورشليمي
حفل تخرج من إكليريكية الكرسي الأورشليمي
ميرنا رزق

أقامت كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية اللاهوتية للدارسين أون لاين، حفل تخريج دفعتين: دفعة ٢٠٢٤ ودفعة ٢٠٢٥، للطلاب الذين أكملوا دراستهم في الكلية، وذلك في كنيسة القديس مارمرقس الرسول في الكويت، بحضور نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى وعميد الكلية.

كلية الكرسي الأورشليمي

شارك في الاحتفال الآباء كهنة الكنيسة، وبعض الضيوف من رعاة الطوائف المسيحية، وجموع غفيرة من الجالية القبطية بالكويت.

وبدأ الحفل بموكب احتفالي يتقدمه نيافة الأنبا أنطونيوس، يرافقه الآباء كهنة الكنيسة والخريجون. بعد ذلك، ألقى نيافته كلمة أوضح فيها فكرة إنشاء الكلية ومراحل افتتاحها، بالإضافة إلى شرح طرق الدراسة فيها. 

كما هنأ الدارسين بالتخرج وشكر الأساتذة المحاضرين، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، وإدارة الكلية. عقب الكلمة، تم عرض تقرير يتحدث فيه الخريجون عن دوافعهم للالتحاق بالكلية وتجربتهم الدراسية ومشاعرهم بعد التخرج. 

ثم ألقى القمص أبادير الأنبا بيشوي كلمة تحدث فيها عن الكلية وهنأ الخريجين على جهودهم. كما ألقى ممثلو الدفعة كلمة الخريجين، وتم عرض بانوراما بعنوان (خرج ليزرع). وفي ختام الحفل، قام نيافة الأنبا بتوزيع الشهادات على الخريجين والتقط معهم الصور التذكارية.

ومن الجدير بالذكر أن دفعات الخريجين تميزت بتنوع بلدان اقامتهم حيث يلتحق الدارسين بالكلية من مختلف دول العالم .

